Jahimehed võivad küttida ühe karu rohkem kui mullu

Keskkonnaamet on seisukohal, et karude küttimismaht on 2021/2022. jahiaastal mõistlik kehtestada mitmes osas sarnaselt eelmiste jahiaastatega, jättes neli protsenti küttimismahust jahihooaja alguseks reservi. Küttimismahu esimese osana kehtestatakse 96 protsenti keskkonnaagentuuri soovitatud pruunkarude maksimaalsest küttimismahust ehk 82 isendit. Reservi jäetavate isendite küttimismahu kehtestab keskkonnaamet küttimismahu teise osana jahihooajal vastavalt lisanduvate karukahjustuste esinemisele Eesti maakondades. Pärnu maakonnas oli mullu kahjustuste arv 33.