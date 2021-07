Bussigraafik seatakse reisijatele sobivamaks

Ümberkorralduse põhjuseks on asjaolu, et sõitjad avaldasid soovi, et buss sõidaks Pärnust minnes kõigil reisidel Lelle alevisse sisse. Nii tekiks reisijatel võimalus ümber istuda teistelegi rongidele, mitte ainult Tallinna, vaid ka Türi–Viljandi suunal.