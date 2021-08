“Alguses olime ikka veidi murelikud, kuidas inimesed suhtuvad sellesse, aga endalegi üllatuseks on klientide tagasiside olnud positiivne. Üksikuid kriitilisi kliente on ikka olnud, aga laias laastus on tagasiside olnud hea. See on kõik hea eesmärgi nimel,” tõdes Heinsalu.