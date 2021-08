Tööle hakkas vaktsineerimise maakondlik koordinaator

Vesselovi sõnutsi on ta otselüli omavalitsuste ja haigekassa vahel. Tema tööülesanne on põhiliselt info liigutamine. Ta selgitab ka välja, kus on Pärnumaal vaktsineerimise valukohad ja kuidas neid parandada. Vajadusel leiab ta mobiilseid vaktsineerimisvõimalusi.

Vesselov nendib, et infot on praegu hästi palju ja hästi erinevat. Kaks esimest tööpäeva on tal läinud olukorra analüüsimiseks. Kuna inimesed tahavad kiiresti ja kohe vaktsiinisüsti saada, on vastse vaktsineerimiskoordinaatori ülesanne leida mugava asukohaga vaktsineerimispunkt, kuhu inimesed meelsasti eelregistreerimata end kaitsepookima läheksid.