Juuni lõpus teatas Kilingi-Nõmme vabaajakeskuse juhataja Heli Juhkamsoo Saarde vallavalitsusele, et 19. juunist kuni augusti keskpaigani on keskus kinni. Kõik viibivad kollektiivpuhkusel. Vallavalitsuse 9. juuli istungil leiti aga, et vabaajakeskus peaks vähemalt augustis olema kaks nädalat avatud. Koroona tõttu on keskus niigi saanud oma uksi vähe lahti hoida.