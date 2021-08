Koroonapuhangust tulenevalt karmistus taas haigla kodukord

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnas tänasel terviseameti pressikonverentsil, et lähtuvalt nakatumiste arvu kasvust liigume uue tervishoiu hädaolukorra suunas. “Praeguste arvude taustal jookseb haiglanumber taas sünkroonis nakatumisnumbritega. Täna on nakatumisnäitaja riigis 163, kahe nädala pärast on see 300 ringis,” ennustas Härma.