Kaldo sõnutsi võttis kokkulepete sõlmimine aega umbes nädala. “Alustuseks pöördusin linnavalitsuse haridusosakonda, sealt sain kontakti, kellega asja arutada,” lausus Kaldo, kelle ütlust mööda on kooli huvi see, et kontaktõpe jätkuks.

Koolipapa tegi ettepaneku kaitsepookida tingimata laupäeval, kuna alaealised õpilased peavad süstima tulema koos vanemaga ja puhkepäeval on neil palju lihtsam lapsega kaasa tulla. “Nii on lootust, et rohkem inimesi saab kohale tulla ja vaktsineerida saavad pereliikmedki,” täpsustas Kaldo, kelle jutu järgi käib Koidulas lapsi ka maakonnast ja nemadki on koos peredega vaktsineerima oodatud.