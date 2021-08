Eestis on 12 muinsuskaitseala mille eesmärk on säilitada kohalik ehituspärand ja traditsioonid. 2019. aastast kehtima hakanud muinsuskaitseseaduse alusel on võetud ette kaitsekorra koostamine kõigi nende alade suhtes. Nüüd on järg jõudnud Lihulani.