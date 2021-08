Ööpäevas avati haiglates viis COVID-19-haiguslugu ja haiglas on 95 patsienti, kellest vaktsineerimata on 75. Ravialuste keskmine vanus on 67 aastat ja üle 60aastased on neist 61. Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunut: 60aastane mees ja 79aastane naine.