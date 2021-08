Hengi jutu kohaselt võib majaomanik küttesüsteeme - kolle, ühenduslõõr ja korsten - puhastada ise. "Aga tuleb arvestada tuleb sellega, et kodukindlustused seda ei aktsepteeri, nemad tahavad siiski litsentseeritud korstnapühkija akti," rõhutas Henk ja lisas, et 70ndatel ehitatud majade korstnalõõrid on liialt ahtad ja neid tuleks puhastada kaks korda aastas, et need kinni ei läheks. "Korstnapühkija oskab seda täpsemalt öelda, vajadus oleneb ka sellest, millega köetakse."