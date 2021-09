Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnutsi on Lõuna-Eesti proovidest leitud koroonaviiruse kogus Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes pea poole suurem. Mõningane viiruse laialikandumine on toimunud Harjumaalgi, kus eelmiste nädalatega võrreldes on viirusekogused kasvanud väiksemates asulates.