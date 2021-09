“Eelmise aasta reidi käigus tõdesime, et ohutusteadlikkuse suhtes on haridusasutustes olukord mõnevõrra paremaks muutunud, kuid kõige enam tekitab muret evakuatsiooni puudutavate nõuete täitmine,” sõnas ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. Peale selle olid koroonapandeemia tingimustes jäetud tegemata tulekahjuõppused, tuleohutuspaigaldised olid hooldamata ning probleeme oli tuletõkkeustega, mida hoiti avatud asendis. “Seega keskendume tänavugi sellele, et tulekahju saaks kiirelt avastatud, evakuatsioon oleks tagatud, ning tuletame meelde, et õppused saaksid kindlasti tehtud,” selgitas Mõttus.