Pärnus Mai tänaval hääli püüdvad Isamaa ja EKRE valimisplakatid on sarnased: mõlemad lubavad Pärnust teha Läänemere pärli. Hüüdlause pärineb ilmselt Pärnumaa arengustrateegiast 2035+, kus on kirjeldatud maakonna arengu nelja stsenaariumi. Esimene ja kõige ambitsioonikam seab sihiks Pärnumaa kujundamise Läänemere pärliks. Pärli kujundit on eri aastatel kasutanud mitu erakonda. Näiteks kirjutas Sven Sester (Isamaa) 2017. aasta valimiste eel blogis, et Tallinnast tuleb teha Läänemere pärl. FOTO: Urmas Luik