Sada peret pole veel linnalt koolitoetust taotlenud

Praegu on ülevaatamisel veel 14 taotlust, kuid saja lapse eest on taotlused veel laekumata.

Õigus koolitoetusele on Pärnu koolides esimesse klassi mineval lapsel ja tema vanemal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kui nende elukoht on rahvastikuregistri järgi Pärnu linn. See tähendab, et nii lapse üks vanem, eestkostja või hoolduspere vanem kui kooli minev laps peavad olema lapse koolimineku aasta 1. jaanuari seisuga ning ka toetuse taotlemise ajal Pärnu linna elanikud. Koolitoetust makstakse erakoolide õpilastelegi.