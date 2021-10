Joonistustest valivad projektis osalevad ettevõtted välja oma lemmikud ja neist sünnib Pärnu Postimehe kalender, mida trükitakse umbkaudu 10 000 tükki. See jõuab aastavahetuse paiku kõigi lehe tellijatenigi.

Konkursi eestvedaja, Postimees Grupi maakonnalehtede müügiüksuse tootejuht Erkki Lumisalu meenutas, et säärane ajalehe, ettevõtete ja laste ühisettevõtmise idee sündis aastal 2014. “Eks neid ajalehe kalendreid oli tehtud, aga siis tuli mõte kaasata pered, noored lugejad, alustada lehelugejate kasvatamist juba mudilastest,” rääkis ta.

Põhilisteks kunstnikeks “Mina märkan!” võistlusel on saanud Pärnumaa lasteaedade kasvandikud, keda aitavad teemade lahtimõtestamisel õpetajad. Varasematel aastatel pole haruldane olnud seegi, et oma töid tullakse toimetusse tooma kogu lasteaiarühmaga. “Lasteaiad on väga head koostööpartnerid,” märkis Lumisalu.