Aime Siitan näitab, et tema ja riigimaa uus piir hakkab jooksma otse puukuuri tagant. Perenaise parema jala juures on oranž märgis juba maas. FOTO: Urmas Luik

Aime Siitan on üks neist, kes jääb Pärnu–Uulu tee neljarajaliseks ehitamise tõttu ilma osast maast. Teeäärne Sepa kinnistu on 79aastase Siitani sünnikodu. Isa pidas elumaja teises otsas omal ajal sepikoda. Kodu sai sedavõrd tee lähedale rajatud, et neil, kel ­häda käes ja sepa abi vaja, oleks lihtne ja lähedal meistri juurde sisse põigata.