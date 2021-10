“Need käitumisjooned viitavad tõsiasjale, et inimesed on pandeemiast väsinud,” mõtestas seireuuringu juht, Tartu ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda. Veel arvas ta, et tulemused osutavad inimeste suhtumisele ettevaatusabinõudesse, mis ei ole nii-öelda käsuvormis. “Ettevaatusabinõudele, mille kasutamise üle tuleb otsustada ilma ametlike korraldusteta, ei pöörata väga suurt tähelepanu, hoolimata pingestuvast viiruseolukorrast,” tõdes uuringujuht.