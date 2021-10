Tammistes saab peagi autot tankida

Hepa OÜ juhatuse liige Kaspar Nisu põhjendas otsust rajada tankla Tammistesse sellega, et linnad muutuvad ühe laiemaks ja väiksema kinnisvarahinna tõttu eelistatakse ehitada linna äärde. “Tammistes on juba piisavalt rahvast, aga puudu on tankla ja mugavuspood, mis sealse piirkonna elanike elu tunduvalt mugavamaks muudab,” lausus ta.