Pelletitehases tootmisliini vahele jäänud töötaja vajas kirurgide abi

OÜ Warmestoni Sauga tehases toimunud õnnetust kinnitas tehase juht Martin Linke, kelle sõnutsi on tegemist sedavõrd värske juhtumiga, et ta seda kommenteerida ei oska. “Tegemist oli alltöövõtja töötajaga. Kogume infot ega tahaks spekuleerida, mis juhtus,” jäi Linke napisõnaliseks. Ka ei ole veel teada, kas viga saanud töötaja oli kogenud või ametis uus. Tehasejuht kinnitas, et juhtunust on teavitatud tööinspekstiooni.