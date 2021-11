“Arvatakse, et võetakse rohtu ja kohe on immuunsüsteem tugev ja haigused ei hakka külge, aga nii see ei ole,” avaldas Veskimägi. Tohtri kinnitusel tuleb viirustele vastupanu osutamiseks hoida immuunsüsteem nutika ja parajalt võitlusvõimelisena. Selle saavutamiseks tuleb järgida lihtsaid põhitõdesid.