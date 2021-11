Kaitseliidu varasemast suuremas kodus tuleb võimalusi juurdegi

Kuigi varasemaga võrreldes on töötingimused Eametsas märkimisväärselt paremad ja ruumi on palju rohkem, pole kompleks veel kaugeltki valmis: ehitada tuleb remonditöökoda, varustuse laod, vabatahtlike maja ja lasketiir.

Malev kolis Eametsa kaitseväe toetuse väejuhatuse käsutuses olnud ruumidesse tänavu augustis, kuid juba varem hoidis malev seal oma varustust. Kõik suuremad õppused on viimased 15 aastat alanud ja lõppenud just seal. Kolonelleitnant märkis, et kaitsevägi on tegelikult jätkuvalt nende teritooriumil esindatud, lihtsalt olukord on nüüd vastupidine.