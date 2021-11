Noorkunstnik tegi hooldekodule rõõmsavärvilise ja südamliku kingituse

Pildiseeria, mille 15aastane noorkunstnik Tammiste hooldekodu juhatajale Riido Villupile üle andis, kannab pealkirja “Armastuse keeled”.

“Janne leidis, et oma loovtöö tarvis tehtud pildiseeria on rahvusvahelise lahkuse päeva (tähistatakse 13. novembril) puhul paslik kinkida kellelegi, kelle silmadele see iga päev rõõmu valmistada võiks," selgitas Lions-klubi Pärnu Koidula president Kaja Grak. “Janne pöördus lionsite poole, et leida sobiv koht oma loomingu eksponeerimiseks. Tema soov oli, et pildiseeria jõuaks nendeni, kelle ellu kunsti eriti palju ei jõua."

Graki jutu kohaselt meeldis Tammiste hooldekodu juhatajale see mõte väga – pildid rikastaksid hooldekodu elanike argipäeva.

Nii lepitigi kokku päev, millal pildid üle antakse.

Noorkunstnik on olnud loomisest ja loominguga tegelemist haaratud juba varasest lapsepõlvest peale. “Tema ema Pille, kes piltide üleandmisel kaasas oli, rääkis, et juba väikelapsena oli tütrel vaba voli värvidega katsetusi teha. Aja möödudes leiti, et seda kutsumust on õige edasi arendada ja lihvida,” vahendas Grak.

Janne enda jutu kohaselt leiab ta inspiratsiooni väga mitmesugustest allikatest ja teeb palju eriilmelisi katsetusi.

Pärnu noorkunstnik Janne Lapin kinkis Tammiste hooldekodule pildiseeria. FOTO: Kaja Grak

Loovtööna valminud pildiseeriaga alustas noorkunstnik tööd juba mullu veebruris ja maalid valmisid lõplikult tänavu septembris. Loovtöögi on nüüdseks väga heade tulemustega kaitstud.

“Pastellmaalid tegin erksavärvilised, sest minu silmis on armastuski väga värviline," rääkis Janne. “Tunnustussõnad, füüsilise puudutuse keel, kingitused, teenimise kunst, kvaliteetaeg – kõik kokku on armastuse keeled. Iga inimene väljendab neid eri viisil ning iga inimese jaoks on need erineva tähtsusega.”

Janne sõnade kohaselt on ta õnnelik, et saab pildid anda heategevuseks ja see on parim kink, mida tal on võimalik teha. Samuti peab noorkunstnik tänutundega meeles ja oluliseks nii tema enda kujunemisel kui loovtöö valmimisel juhendajaid Tiina Saidlat ja Anne-Ly Raidi.

Hooldekodu juhatajat Villupit vaimustas noorkunstniku piltidest õhkuv emotsioon ja nende rõõmsavärvilisus. Samuti avaldas ta lootust, et kunstnik leiab oma loominguga tulevikus taas tee nende juurde. Ehk isegi leidub noorel andekal neiul aega ja soovi hooldekodu elanikega midagi ühiselt luua.

Kingituseks saadud neli pilti paigutatakse hooldekodu äsja valminud Jurmala nime kandvasse majja.