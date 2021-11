Eesti menukamaid matkaradu laguneb, remondiraha napib

1998. aastal avatud ja kümmekond aastat hiljem rekonstrueeritud rada on nüüdseks halvas olukorras ja osa infoviitu on loetamatuks kulunud või puudu. Kõige hullemas seisus on raja alguses asuvad metallist ja puidust järsud trepid. Kohati on metall väändunud, teravad orad turritavad välja, puit on pehkinud, kinnituspolt on lahti, nii et aste kõigub jala all.