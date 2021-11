Vaadake, milline pilt avaneb teedel pärast öist lumesadu

Suuremate maanteede sõiduradade vahel esineb soolalumesegu. Teetemperatuurid on allpool nulli. Tuleb arvestada, et ka suurematel teedel võib olla üksikuid jäiseid lõike. Portaal tarktee.ee näitas kella 9 ajal Pärnumaal valdavalt tee temperatuuriks üht miinuskraadi, aga Lääneranna vallas ka miinus kolme.

Vaid Põhja-Eestis on teed kuivad, sest üle Eesti leviv lumesadu pole sinna veel jõudnud.

Prognoosi kohaselt jõuab hommikul sadu Eesti põhjaossa. Kohati sajab jäävihma ning tuiskab. Temperatuur püsib miinuspoolel. Päeval on kõikjal Eestis pilves, üksikute selgimistega ilm. Teeolud on talvised ja teedel on suur libedaoht.