Linnaeelarve keskendub palkade tõstmisele ja sillaehitusele

Linnavalitsuse teatel on tuleva aasta põhitegevuse tuludena plaanitud 88,4 ja kuludena 82,02 miljonit eurot. Aastaga loodab linn säästa 6,4 miljonit eurot, mis on samas suurusjärgus tänavu põhieelarves kavandatuga.

Tänavu aasta alguses kinnitatud eelarveprojektiga kõrvutades suurenevad järgmisel aastal 5,1 miljoni euro võrra linna majandamise kulud. “Põhitegevuse kulude kasvu juures on oluline osa inflatsioonil ja üleüldiselt kallinemisel, näiteks elektrienergia kulude kasv on peaaegu kahekordne,” selgitas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik.

Töötasude konkurentsivõimelisena hoidmiseks on eelarves arvestatud neli lisamiljonit. Sotsiaalvaldkonnas kasvavad tööjõukulud üheksa, hariduses 8,4 protsendi võrra. Kõige suurem palgatõus on kavandatud erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötajatele, kelle alampalk peaks kerkima 930 eurolt 1142 euroni. Õpetaja alampalga tõus 1315-lt 1412 euroni tõstab ka paljude linnaeelarvest palka saavate haridustöötajate töötasu.

“Eelarve proportsioonid on paigas, linna funktsioonid on rahastatud ja investeerimisprogrammile katteallikad olemas. Eelarve lõplik sisu saab paika teisel lugemisel jaanuaris. Selge on, et kiirel rajal sõites peab mõistlikult kiirustama,” rääkis abilinnapea Meelis Kukk.