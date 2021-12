Päästekeskuse kommunikatsioonijuht tuletas meelde, et vingugaas on nähtamatu vaenlane ja kõige hullema aitab ära hoida selle varajane avastamine. Jaanuari algusest on vingugaasiandur kohustuslik kõigis kodudes, kus on puuküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel.