Luuletamiseks oli koolinoortel aega üks kuu. Laupäevaks valis žürii konkursile esitatud salmide seast välja 30 parima sõnumi ja sõnastusega luuletust.

Kolmeliikmeline žürii koostas nädala jooksul luuletusi hinnates pingerea, millest omakorda valiti välja parimad kahes vanusegrupis: 1.–4. ja 5.–9. klass. Kohtunikekogu on kolm aastat olnud muutumatu, sinna kuuluvad Raeküla Vanakooli keskuse juhataja Piia Karro, Mai lasteaia õpetaja Evelyn Oll-Teterin ja endine eesti keele õpetaja Inga Mänd.

Pärnu linna ja maakonna jõululuuletamise konkursi finalistid 2021 1.–4. klass Annika Männiksaar, Lindi algkool Arthur Kelder, Kõmsi kool Betke Luukas, Audru kool Edward Tiivits, Pärnu kristlik erakool Elli Grethe Virkus, Paikuse põhikool Emma Paulus, Kõmsi lasteaed-algkool Erik Miller, Pärnu Ülejõe põhikool Grethel Meerents, Tootsi lasteaed-põhikool Hanna-Elisabeth Jürimaa, Sauga põhikool Hardi Kärdi, Sauga põhikool Hugo Argel, Vändra gümnaasium Marko Liidlein, Pärnu Ülejõe põhikool Meryem Genis, Tammsaare kool Mia Maria Otti, Vändra gümnaasium Mirtel Uslov, Sauga põhikool Roosi Jääger, Audru kool Tuuli Talving, Sauga põhikool 5.–9. klass Florence Loore Ritso, Jõõpre kool Hannah Lind, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium Jakob Kivi, Kergu lasteaed-algkool Kristin Rosin, Pärnu Vanalinna põhikool Laureen Teesalu, Jõõpre kool Leneli Lasn, Jõõpre kool Liisa Alliksoo, Paikuse kool Loore Raat, Paikuse kool Maria-Lili Hunt, Pärnu Kuninga tänava põhikool Markkus Põder, Pärnu Ülejõe põhikool Meribel Kuusik, Paikuse kool Robin Roman, Paikuse kool Romeo Gaius Kitsel, Pärnjõe kool Andmed: Jõuluküla.ee

Žüriiliige Evelyn Oll-Teterinit üllatas saadetud luuletuste arv. Kõik kolm aastat kohtunik olnud naine väljendas rõõmu, et lapsed ja noored on rohkem luuletama hakanud. “Kõiki luuletusi hinnati traditsiooniliselt sisu ja oskusliku mõtte edasi andmise kontekstis,” rääkis Oll-Teterin, märkides, et luuletused on võrreldes eelmise aastaga veidi lühemad, ent sisukamad. “Oli mitmesalmilisi luuletusigi, kuid neist ei tulnud mõte nii selgelt välja. Samas oli lühikesi, kuid väga tugeva sõnumiga salme,” kiitis kohtunik.

Inga Mänd oleks soovinud kõigile riimiseppadele anda personaalset tagasisidet, kuid luuletuste kogus seda lihtsalt ei võimaldanud. Pensionipõlve pidav kunagine õpetaja pidas oluliseks märkida, et kirjanduse väljendusvahend on sõna. “Luulekeele ülesandeks on edasi anda autori tundeid ja mõtteid, mida iseloomustab rütm, riim, teatud kunstilised kordused jne. Õpilaste luuletusi lugedes eeldasin, et mingi eelteadmine, mida neilt võistustöös oodatakse, on neile koolitunnis selgitatud,” rääkis Mänd, kellele valmistasid meeldiva üllatuse teise klassi õpilaste luuletused. “Seal kasutati tavalist paarisriimi ja paaris töös isegi ristriimi, kuid hoopis tähelepanuta oli silpide arvu või muu rütmi jälgimine.”

Üldmuljelt oli noorema vanusegrupi looming Männi arvates oma lapselikus lihtsuses päris nauditav ja sageli võis luuletustes märgata pere erinevaid jõulukombeid, selle mõju laste pühadeootusele ja teadmistele jõuludest.

Õpetaja väljendas siirast tänu kõigile autoritele, kes konkursist osa võtsid. Järgmisteks võistlusteks valmistudes soovitab ta ühtlasi küsida nõu õpetajatelt. Mänd rõhutas, et sõnadel suur vägi. “Õppige neid eesmärgipäraselt ja õigesti kasutama,” andis žüriiliige nõu.

Piia Karro-Selg tõdes, et hindamine oli ülimalt keeruline, samal ajal aga väga nauditav. Tänavu kõnetasid teda just noorema vanusegrupi luuletused. Tema arvates on luuletused läinud emotsionaalsemaks ja riimid lennukamaks. “Noored, kes sedasi värsse seavad, ei kannata mingite emotsionaalsete probleemide käes,” arvas Karro-Selg ja julgustas kõiki koole jõuluuletuste konkursil osalema.

Tulevast nädalast kõlavad Vanakooli keskuse juhataja lemmikluuletused kooli jõuluevangeeliumi ööpäev ringi avatud installatsiooni õueraadios.

Finalistide luuletuste avalik esitus ja salvestus toimub juba homme Pärnu Kaubamajakas 12.15–14.30. Žürii hindab videosalvestuse põhjal kõiki esitusi ja valib mõlemast vanusegrupist välja esikolmiku. Parimate värsimeistrite autasustamine toimub Iseseisvuse väljakul Jõulukülas 18. detsembri keskpäeval.

Korraldajatel on järgmisteks jõuludeks plaanis välja anda kolme aasta parimatest parimaid salme sisaldav luulevihik.