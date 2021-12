Auhinnad “Tasane tee 2021” jagatakse välja Eesti suurima teedeekspertiisibüroo AS Teede Tehnokeskuse selle aasta teekvaliteedi mõõtmiste põhjal.

Pärnu-Jaagupi–Kalli maantee remont kilomeetritel 7,4–22,7, kus peatöövõtja oli AS YIT ja asfalteerijaks OÜ KMG, pälvis edetabelis kahksanda koha, ja Pärnu–Tori maantee uuendamise kilomeetritel 16,8–21,1 AS TREF Nordilt leiab tippkümne viimaselt realt.

“Tänavu rajatuist kõige siledamaks osutunud Nõmme–Mustla lõigul mõõdeti tee pinnakatte tasasuse indeksiks 0,65. Arvestades teelõigu pikkust ja ühtlast taset, on see märkimisväärne tulemus,” kinnitas Raun.

Teede Tehnokeskuse projektijuht märkis, et Verstoni rajatud tee oli tänavu teistest natuke ees, aga edasi moodustus edetabel kümnenda kohani ülinappide vahede ja komakoha täpsusega.

“Siledaim tulemus saavutatakse siis, kui kogu protsess planeerimisest järelevalveni on hästi läbi mõeldud. Mõõtmistulemused näitavad, et Eesti tee-ehitajad teevad oma tööd väga stabiilselt ja on igati heal tasemel,” lausus Raun.