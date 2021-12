Kogukonna eestvedaja stipendiumi suurus on 5000 eurot, seda makstakse eraisikule ja summa on tulumaksuvaba. Konkursi eelarve on 125 000 eurot ehk 5000eurose stipendiumi saab maksta 25 eestvedajale.

KÜSK on 2007. aastal asutatud sihtasutus, mille eesmärk on toetada ja arendada mittetulundussektorit riigi partneri ja arengu rahastajana. Sihtasutus on veendunud, et tugevad vabaühendused ja aktiivsed kogukonnad seovad ühiskonda ja selle tulemusel teevad sektorid tihedamat koostööd.