Teed muutuvad erakordselt libedaks

“Kutsume liiklejaid üles võimalusel mitte liiklusesse riskima minna. Kui kindlasti on vaja sõita, tuleb olla ülimalt ettevaatlik, vähendada kiirust ja suurendada pikivahet,” hoiatas transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa. “Paljudel on kodune kaugtöö võimalus ja homme on just õige hetk seda kasutada.”