Detsembris määras Saare Kihnu ­vallavalitsuse assistendile Maarja Karjamile 500 eurot preemiat. Otsust põhjendab ta tulemusliku töö ja initsiatiivi näitamise eest tööülesannete täitmisel. “Maarja Karjam on panustanud paljude ürituste ja ettevõtmiste õnnestumisse, tehes rohkem, kui näeb ette tema ametijuhend. Tema tegevus loob õhustiku, mis soosib uusi mõttearendusi, muudab töökeskkonna hubasemaks ja annab päevatööle värvi. Ta suudab filtreerida olulise info ebaolulisest ning juhtkonna töö on sellevõrra produktiivsem,” on kirjutatud otsuses.