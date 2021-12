Pärnu jõel otsiti võimalikku jää alla kadunut

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik selgitas, et Pärnus Papiniidu sillal jalutanud tähelepanelik kodanik märkas keset jõge avaust, kuhu võib olla kukkunud inimene. “Jääauk oli ise juba kinni külmunud ja kedagi esialgu ei leitud,” sedastas päästeameti kõneisik ja lisas, et asjaolusid selgitab politsei.

Lääne prefektuuri merepääste- ja piirikontrolligrupi välijuht Janek Pinta kinnitas, et jääaugu juurest leiti inimese isiklikud asjad. “Praegu on selgitamisel, kelle asjadega on tegu ja mis võis juhtuda,” täpsustas välijuht.