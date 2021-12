Proviisori soovitused aitavad pühade ajal hoiduda liigsöömisest

Südameapteegi proviisor Olesja Kuznetsova soovitas jõuludelgi keskenduda tervislikule toitumisele, mis ei tähenda, et oma lemmikroogadest peaks täiesti loobuma. “Tuleb jälgida taldrikureeglit, mis ütleb, et pool taldrikut peaks olema kaetud värske salati või aurutatud köögiviljadega, veerand energiarikaste süsivesikutega nagu pruun riis, tatar, kinoa või täisterapasta ning viimane veerand peaks jääma umbes peopesasuurusele liha- või kalatükile,” selgitas Kuznetsova.

Tähtis on süüa regulaarselt, kuid väikestes kogustes. “Liiga pikad pausid toidukordade vahel aeglustavad seedesüsteemi tööd ja võivad omakorda uusi probleeme tekitada,” põhjendas Kuznetsova.

Kõhuvaevuste korral on abi eri preparaatidest

Proviisor nimetas, et täiskõhutundega kaasneb tihti kõhupuhitus, millest tingitud pingetunnet aitavad tõhusalt leevendada käsimüügi simetikoonisisaldusega kapslid, mis lagundavad gaasimulle. “Seedeprobleemide korral on abiks ka piimhappebakterid ehk probiootikumid, mis aitavad seedimist korrastada ja vaevusi leevendada,” avaldas Kuznetsova.

Kui kõhuvalu on pigem tingitud raskustundest, on toit seedimata jäänud ja abi võib saada käsimüügist leitavatest kõhunäärme seedeensüümidest: amülaas lõhustab süsivesikuid, proteaas valke ja lipaas rasva. “Väga hästi aitavad rasvast toitu seedida artišoki-võilille preparaadidki, kuna need soodustavad sapi eritumist, rasvade emulgeerimist ja edasist seedimist,” märkis apteeker.