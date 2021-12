Pärnumaa kütid on tänavu tabanud ühe võsavillemi

Novembrist veebruari lõpuni kestva hundijahi eesmärk on ohjata võsavillemi arvukust kiskjakahjustuste vähendamiseks ja ennetamiseks. Keskkonnaameti kinnitatud esmane küttimismaht (50 isendit) on väiksem kui eelmisel aastal, kuna hundi arvukus on pisut vähenenud.