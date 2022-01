Vaidlus Tootsi tuulepargi üle võib saada kiire lõpplahenduse

Peaminister Kaja Kallas avaldas aasta lõpus, et andis valitsuskabineti arutelul suunise vaidlus lõpetada. “Kahe riigiettevõtte ­vahel ei ole mõtet kohtuvaidlust pidada,” ütles Kallas Vikerraadio raadiosaates “Stuudios on pea­minister”. “Meie tahaksime, et see (tuulepark, L. M.) tuleks ­ruttu turule ja (Eesti Energia, L. M.) ­seda tasu ei küsiks.”