Saarde abivallavanemana asus tööle Mait Talvoja

Tegevusvaldkonnad, mida Talvoja abivallavanemana juhib ja korraldab, on keskkond, jäätmekäitlus, heakord, transport ja liikluskorraldus, teede remondi ja hoiu planeerimine, tänavavalgustus, maakorraldus, ehitusalane tegevus, planeerimine, energeetika, ühisveevärk ja -kanalisatsioon, vallavara jooksev haldamine.

1959. aastal Haapsalus sündinud ja 1982. aastal Tallinna polütehnilise instituudi mehaanikainseneri eriala lõpetanud Talvojal on avalikus sektoris töötamise kogemus mitmest omavalitsusest. Ta on töötanud majandusosakonna juhatajana Pärnu linnavalitsuses ja oma viimatises töökohas Põhja-Pärnumaa vallavalitsuses. Peale selle on ta olnud Paikuse vallavolikogu esimees ja liige.