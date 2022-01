Treenerid annavad Jõulumäel tasuta suusatunde

Kodumaakonnas saab osa võtta murdmaasuusatamise tundidest, mis toimuvad Jõulumäel. Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel on tundi oodatud seitsme- kuni 12aastased lapsed. Kolmapäeval ja reedel on võimalik täiskasvanutel lihvida oma oskusi uisutehnikas ning laupäevane suusatund on mõeldud kogu perele.

Teppan märkis, et ehkki nad ootavad osalema kõiki huvilisi, on fookus suunatud eelkõige lastele ja neile, kes satuvad suusarajale harva või üldse mitte. "Eesti inimeste keskmine suusaoskus on maailma mõistes kindlasti tipus, ka Norra ja Soomega võrreldes pole meil midagi häbeneda. Samas on palju ka neid, kes tahaksid, aga puudulike oskuste ja kogemuste tõttu kardavad suusarajale minna," tõdes Teppan.