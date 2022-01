Vändra malevkonna kvartett saavutas Eestis kolme raskema sõjalis-sportlikku võistluse kuuluval Utria dessandil esikoha tunamullu. Eelmisel aastal jäeti võistlus koroonapiirangute tõttu ära ja tänavugi on viirushaigusel mõõduvõtu korraldusele mõju avaldanud. Mitu algul registreerunud võistkonda jäi oma kodumaal kehtestatud piirangute tõttu eemale, kuid neljapäeva õhtul läheb rajale siiski 21 meeskonda, neist kümme välismaalt.

Linnulennult 60 kilomeetri pikkuse raja ja 12 kontrollpunkti peavad võistkonnad läbima suuskadel ja hilinemisteta. Võistlejate kohustuslikus varustuses on peale relvade ja laskemoona kõik karmides talvetingimustes edukaks luure- ja lahingutegevuseks ning ellujäämiseks vajalik. Liikuda tuleb varjatult, ent pidevas valmisolekus, astumaks kontakti vastasega. Võistlejatel on lubatud omal valikul kasutada öövaatlusseadmeid, öösihikuid ja droonegi.

Tänavusel Utria dessandil osaleb kümme välisvõistkonda: neli Belgiast, kaks Leedust, ühe võistkonnaga on esindatud Läti, Tšehhi, Soome ja Prantsusmaa. Eesti kaitseväest panevad end proovile Kuperjanovi jalaväepataljoni, kaitseväe akadeemia ja Scoutspataljoni esindus.

Arvukaimalt osalejaid on taas Kaitseliidust. Võistkonna on välja pannud Pärnumaa maleva Vändra malevkond, Tallinna maleva Nõmme malevkond, Alutaguse maleva Narva malevkond, Harju malev, Jõgeva malev, Tallinna maleva Kalevi malevkond, Tallinna maleva Põhja kompanii ja Tallinna meredivisjon, kelle võistkond koosneb naisvõitlejaist. Võistluse kohtunikud on tavakohaselt Põhjala sinibaretid Soomest, Norrast ja Rootsist.