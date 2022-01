See tähendab, et kui võlgniku konto on arestitud ja kohalik omavalitsus kannab inimese arvele energiahüvitise, loetakse toetus sissetulekuks.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja ametikogu juhatus võttis seisukoha, et energia hinna tõusu leevendamiseks makstav toetus ei ole sotsiaaltoetus.

Energia hinna tõusu leevendusmeede ei ole seaduse järgi sihtotstarbeline ja saajatel on võimalus kasutada seda oma parema äranägemise järgi.

Justiitsminister Maris Lauri energiahüvitise arestimisega siiski ei nõustu ja tegi ettepaneku muuta seadust nii, et energiahinna kompenseerimiseks mõeldud erakorralist toetust ei oleks kohtutäituritel võimalik arestida.

Lauri sõnutsi ei ole kehtivate seaduste kohaselt erakorraline energiahüvitis loetelus, mida ei saa võlgade katteks sissenõudmisele pöörata. Põhjus on selles, et tegemist on väga kiiresti välja töötatud lahendusega, mida kunagi varem pole kasutatud. Justiitsminister märkis, et seadusandja ei saanud ette näha, et selline vajadus võib kunagi tekkida.

Täitemenetluse seadustik aga osutab, et vara arestimisel ei tohi kütet või kütte muretsemiseks mõeldud raha ära võtta. “See punkt viitab, et teatud juhtudel ei tohiks praegugi vähemalt kogu energiahüvitise summat arestida,” lisas Lauri.

Inimeste kaitseks suurema võlakoorma alla sattumise eest tegi justiitsminister riigikogule ettepaneku seadust kiiremas korras täiendada. “Teavitasime sellest plaanist juba kohtutäitureidki,” tunnistas Lauri.