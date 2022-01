Valmis Rail Balticu Pärnu kaubaterminali ja hoolduskeskuse eelprojekt

Mahuka objekti projekteerija on AS K-Projekt, mille ülesandeks on ühtlasi koostada detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne. Põhiprojekti koostamine kestab tegelikult 2023. aastani, sest veel enne, kui terminali, taristu ja hoolduskeskuse ehitamiseks läheb, on plaanis maa-ala kasutada materjalide ladustamisplatsina RB põhikoridori ehitamise ajal.