Kultuuri- ja spordipreemiatele pretendeerib kaheksa pärnumaalast

Kolmele kultuuripreemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest esitati 34 kandidaati. Nende seas on filmilavastaja Mark Soosaar.

Kultuuri elutööpreemia antakse kolmele isikule ja selle suurus on 64 000 eurot inimese kohta.

Kultuuri aastapreemia kandidaate on 33, teiste hulgas mullu avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest Endla lavastuste “Põrgupõhja uus Wanapagan” ja “Arktilised mängud” lava- ja kostüümikunstnik Arthur Arula.

Elutööpreemiale püüdlejate nimekirjas on kunagine võrkpallur, võrkpallitreener ja ala edendaja Helju Sutt ning omaaegne jalgrattur, jalgrattatreener ja ala edendaja Ants Jeret.

Spordipreemia elutöö eest määratakse isikutele, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Mõlema elutööpreemia suurus on 64 000 eurot.