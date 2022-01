Paljud omavalitsused soetavad biojäätmete kogujaid

Pärnu abilinnapea Irina Talviste sõnutsi on KIKi tugi biojäätmete mahutite soetamisel omavalitsustele oluliseks abiks keskkonnateadlike ja -säästlike tegevustega edasiliikumisel. “Pärnu on roheline linn ja meile on väga tähtis, et saaksime pakkuda oma elanikele häid võimalusi jäätmete liigiti kogumiseks,” selgitas Talviste ja täpsustas, et kord, mille alusel konteinerid ja kompostrid elanikele välja jagatakse, on väljatöötamisel.