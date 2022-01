Pärnu Mai apteegi majas tööta­vate perearstide telefonid on kogu aeg ­punased. “Me lugesime esmaspäeval kõned kokku ja saime kõvasti üle 100: kuskil 120–130. Ja need on need, kes meid kätte said. Vahele võis jääda ­mõni, kes jutule ei pääsenud,” tõdes perearst Kersti Metsa. Enamasti helistataksegi koroonaviiruse pärast ja ­tahetakse testima.