Exceli tabel pisaraid ei usu: Saarde vald suleb kaks sauna

Tihemetsa sauna iganädalase väisaja sõnutsi teeb kohaliku sauna sulgemisidee nukraks. “Saun ei ole vaid koht, kus käiakse laval, pärast seda duši all ja minnakse koju. Saun on omamoodi kogukonnakeskus, kus oma kandi inimestega kokku saadakse,” arutles ta. “Mõnele inimesele on see võib-olla ainus koht, kus nädalas korra kodust väljas käia ja teiste inimestega kokku saada. Samas, kui vallal on vaja raha kokku hoida, on see üsna arusaadav valik.”