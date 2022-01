Pärnu haigla hea tava kohaselt on oma pikaaegseid kolleege ikka aastalõpuüritusel tunnustatud. Kahel viimasel aastal on see aga keerulise olukorra tõttu ära jäänud. Kuna segased ajad jätkuvad, ei saanud väärt kolleegide tunnustamist enam edasi lükata ja sel nädalal toimuski õdus tänuvastuvõtt väikeses seltskonnas. Sündmuse meeleolu eest hoolitsesid noored muusikud duost Tšellopoisid.