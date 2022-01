Elukutseline korstnapühkija Kalle Vaargas tõdes, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga, mil seesuguseid põlenguid oli üle päeva, on neid nüüdseks tunduvalt vähemaks jäänud.

Korstnapühkija kogemusel on tahmapõlengute peamiseks põhjuseks see, et küttekolded on jäänud aastaid puhastamata. Probleemiks on vale kütmisvõtegi. “Kõik need tänapäeva malmkaminad ja bullerjanid, neid köetakse suhteliselt hapnikuvaeselt ja siis tekibki pigi,” rääkis Vaargas.