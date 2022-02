Rahvaloendajad alustasid tööd, amet hoiatab petturite eest

Peamiselt tehakse telefoniküsitlusi. “Veebruaris võtavad küsitlejad ühendust nende inimestega, kes elavad kohustuslikku juhuvalimisse kuuluvatel aadressidel ja kellel e-ankeet on jäänud mingil põhjusel täitmata või poolikuks,” lausus statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila.

Eesmärk on korraldada loenduse teine etapp telefonitsi, kodukülastused on pandeemia ajal viimane valik. “Vajadusel toimuvad need vaid eelkokkuleppel ja rangelt terviseohutuse reegleid järgides,” lisas statistikaameti esindaja.