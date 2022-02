Valitsus leevendas piiranguid ehk Mis on sellest nädalast teistmoodi

Eilsest ei ole enam vaja lähikontaktseid lapsi ega noori karantiinis hoida, kui nad on terved ja COVID-19 sümptomiteta. Seejuures pole vahet, kas nad on vaktsineeritud või ei.

Muutub ka see, et edaspidi saavad koroonaviirusega nakatunud tervishoiutöötajad võimaluse asuda täitma edasilükkamatuid tööülesandeid enne karantiiniperioodi lõppu, kui nende haigussümptomid on taandunud ja täidetakse kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Muus suhtes jäävad neile karantiininõuded kehtima.

Samuti muutis valitsus testimiskorda. Kuna kiirtestid on küllalt usaldusväärsed, pole edaspidi enam vaja teha PCR-testi, kui kiirtest oli juba positiivne. Terviseamet ei soovita PCR-testi teha ka ini­mestel, kes on kokku puutunud COVID-19-haigega ja kel seejärel on tekkinud haigusele viitavad sümptomid. Kui need ilmnevad, tuleks jääda koju eneseeraldusse.