Praegu köetakse Vändras katlamaja maagaasiga, mille hind on võrreldes möödunud aasta algusega mitmekordistunud. Kehtiv soojuse piirhind on Vändra piirkonnas 191,29 eurot megavatt-tunni eest (MWh). Seepärast on Vändra inimeste küttearved tõusnud kõrgustesse.