Paarkümmend kohalikku tööandjat otsib ühisüritusel praktikante

MyGames’i kaubamärgi all tegutseva osaühingu Spin Invest esindaja Margus Randmäe sõnutsi on ettevõttes viimase paari-kolme aasta jooksul praktikal olnud üle 20 tudengi, kelle aktiivne pealehakkamine ja initsiatiiv on aidanud selle ajaga jõuda tunduvalt rohkem ning kaugemale, kui muidu oleks jõutud. “Praktikandid on olnud meie ettevõttes võrdväärsed meeskonnaliikmed ja rõõm on tõdeda, et mitu neist on jäänud meiega pärast praktikaperioodi lõppemistki. Loodetavasti oleme suutnud omalt poolt pakkuda väärtuslikke kogemusi ja põnevat lähivaadet ühe iduettevõtte rahvusvahelisest arendamisest,” lausus ta.